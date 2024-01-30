هل هناك دعاء خاص بسورة يس؟.. أمين الفتوى يوضح

هل هناك دعاء خاص بسورة يس؟ أجاب الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن هذا السؤال قائلًا: في الأصل ليس هناك دعاء خاص بسورة يس، ولكن إذا قرأ أي شخص سورة يس بنية التوسل إلى الله تعالى لفضلها وعظمها وبركتها، فإن الله تعالى يستجيب دعائه بما يشاء، وهذا جائز.

وأضاف عبر فيديو له عبر صفحة دار الإفتاء المصرية: «لا يوجد ما يسمى بدعاء سورة يس، لكن يمكن للإنسان الدعاء بما يريد لنفسه وبما يشاء لغيره، ويمكن القول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، يا مفرج فرج عنا، يا غياث المستغيثين أغثنا أغثنا يا رحمن يا رحمن ارحمنا يا رحمن ارحمنا».

دعاء سورة يس

وتابع في دعائه: «اللهم إنك جعلت يس، شفاء لمن قرأها ولمن قرئت عليه، ألف شفاء وألف دواء وألف بركة وألف رحمة وألف نعمة وسميتها على لسان نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المُعِمٌة تعم لصاحبها خير الدارين والدافعة تدفع عنا كل سوء وبليه وحزن، وتقضي حاجاتنا احفظنا عن الفضيحتين الفقر والدين».

دعاء تفريج الهموم

واستكمل الدعاء بقول: «يا مفرج فرج عنا همومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقني رزقا حلالا بلا كد واستجب دعائي بلا رد، اللهم إني أعوذ بك من الفقر والدين، ومن قهر الأعداء، سبحان المنفس عن كل مكروب وعن كل محزون سبحان العالم بكل مكنون».