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معرض القاهرة الدولي للكتاب

هيثم الحاج يتحدث لـ«الشاهد» عن رؤيته لدور الثقافة في الجمهورية الجديدة

كتب:

محمد عزالدين
01:40 ص | الثلاثاء 30 يناير 2024
الدكتور هيثم الحاج علي

الدكتور هيثم الحاج علي

قال الدكتور هيثم الحاج علي، الرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب إن الثقافة هي أساس من أسس بناء الجمهورية الجديدة، فهي التي أثارت ثورة 30 يونيو، التي تجذر من خلالها فكرة الجمهورية الجديدة، وذلك الأمر لا يشمل مبان جديدة فقط، بل هي جمهورية مواطن واعي بهويته ونفسه في الأساس، والرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث عن ذلك الأمر دائما».

فكرة الجمهورية الجديدة

وأضاف «علي»، خلال حواره مع برنامج «الشاهد» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «فكرة الجمهورية الجديدة قائمة على فكرة الوعي، ولا يمكن أبدا تنمية مكتسبات المشروعات الموجود على الأرض دون وعي، ولا يمكن جذب المواطن لهذه الدولة واستعادته الثقة بشخصيته الجمعية دون وعيه الكامل بمدى قدرته، لذلك، الثقافة ستكون جزءًا أساسيًا في الجمهورية الجديدة وتعاملات مصر على المستوى الخارجي، ويجب الإشارة إلى أن البريكس ليس تجمعا اقتصاديا فقط، وإنما يمكن لعب دور ثقافي محوري من خلاله».

وواصل: «هنا الثقافة ستصبح عنصرا بناءً للغاية، وليس عنصر شكلي أو هامشي، ولكنه سيبني الجمهورية الجديدة، إذ عملت الثقافة المصرية على الوعي بالهوية المصرية على وجه التحديد، كما أن دور النخبة المثقفة في الجمهورية الجديدة هاما للغاية؛ لأنه النخبة المنوط بها إنتاج الأفكار، ومن المفترض أن تحلم هذه النخبة لهذا المجتمع ومستقبل هذا البلد».

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بقلم محمد عزالدين