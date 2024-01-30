بايدن يطلب من مستشاريه خيارات للرد على هجوم «التنف»

كشفت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، بأنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلب من مستشاريه خيارات للرد على هجوم التنف، يكون من شأنها ردع أي هجمات أخرى ضد القوات الأمريكية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أنّ الرد الأمريكي على قصف قاعدة التنف سيبدأ على الأرجح خلال يومين، وسيكون على شكل موجات من الهجمات، ضد مجموعة من الأهداف.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه من بين الخيارات المطروحة للرد الأمريكي على قصف قاعدة «التنف»، استهداف أفراد إيرانيين في العراق وسوريا، وأصول بحرية إيرانية في الخليج.