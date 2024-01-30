«الأرصاد»: أمطار رعدية على 5 محافظات.. وتقلبات جوية في حالة الطقس اليوم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع وفق بيان حالة الطقس اليوم الثلاثاء، نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

كما يوجد اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ليصل ارتفاع الموج إلى (3-4) متر.

وتسقط أمطارا متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من (مطروح- الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية)، كما تكون هناك أمطار متوسطة على مناطق من (دمياط- بورسعيد- شمال سيناء).

أماكن سقوط الأمطار

وأشار بيان الأرصاد إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (الغربية- الشرقية -المنوفية، قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية، لذا يرجى متابعة كافة النشرات والتحديثات التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، وفق مطالبات خبراء الهيئة.