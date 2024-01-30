«طوبة» تضرب البلاد بأمطار ثلجية وانخفاض في درجات الحرارة.. 3 أيام من الطقس السيء

شهد حالة الطقس في الأيام المقبلة، اضطرابًا كبيرًا في الأحوال الجوية، حيث يشهد شهر «طوبة» أصعب 3 أيام من الأمطار الثلجية، ونشاط الرياح، واضطرابات حركة الملاحة، وبرودة شديدة، حيث تسجل مختلف محافظات مصر أبرد 72 ساعة خلال فصل الشتاء 2024. كما يتكون الصقيع على المزروعات في عدد من المحافظات.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة بجميع محافظات مصر، فضلًا عن درجات الحرارة العظمى والصغرى لمدة أسبوع، وخريطة وأماكن سقوط الأمطار بالتفصيل.

حالة الطقس اليوم وغدا

وتشهد حالة الطقس اليوم وغدا في مصر، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما تنشط حركة الرياح لتزيد الإحساس بالبرودة، ويتكون الصقيع على المزروعات في أقاليم شمال الصعيد، والوادي الجديد، ووسط سيناء.

كما يتضمن الطقس غدا في مصر، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا، مصحوبة بحبات الثلج على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري، وتمتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى، فضلًا عن اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط.

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

وتأتي درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع للعظمى والصغرى كالآتي:

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية حول حالة الطقس في الأيام المقبلة، فإنّه من المتوقع استمرار الاضطراب في الأحوال الجوية، إذ تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، فضلًا عن نشاط رياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، وأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط إذ تتراوح سرعة الرياح بين 60 وحتى 70 كيلو مترًا، وارتفاع الأمواج من 3 لـ 4 أمتار.

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

وجاءت توقعات حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس كالآتي:

طقس الثلاثاء 30 والأربعاء 31 يناير

أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، فضلًا عن سقوط أمطار متوسطة على مناطق من دمياط، وبورسعيد، وشمال سيناء، إلى جانب سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الغربية، والشرقية، والمنوفية، ومنطقة خليج السويس، ووسط سيناء، والصحراء الغربية قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة، والجيزة، والقليوبية.

طقس الخميس 1 فبراير

سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد، وشمال سيناء، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الغربية، والشرقية، والمنوفية، ومنطقة خليج السويس، ووسط سيناء.