أمطار من الثلاثاء إلى الجمعة.. تحذير من عادة خطيرة مع حالة الطقس

تطلق هيئة الأرصاد الجوية تحذيراتها للمواطنين باستمرار، خاصةً مع تقلبات الطقس من اليوم الثلاثاء إلى الجمعة، وما يصاحبه من ظواهر جوية وصقيع على مستوى المحافظات، وهو ما يجب أن تنتبه إليه الأمهات حفاظًا على صحة أطفالها من أبرد أيام الشتاء، بالموجة التي يصاحبها سقوط الأمطار، ما يلزم عدم التعرض المباشر لها، وزيادة قطع الملابس.

تحذير مع حالة الطقس

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأحوال الجوية ابتداءً من اليوم في وضع صعب للغاية، بسبب أن درجات الحرارة في تلك الأيام تسجل ما بين 9 إلى 15 درجة مئوية: «الفترة اللي فاتت كانت برد، ولكن في تغيير كبير في الطقس يصل إلى حد الصقيع المؤلم، عشان كده حذارِ من تخفيف أي قطعة ملابس أو التعرض للأمطار لأن أصحاب الأمراض التنفسية والأطفال مش هيتحملوا خطورة البرد».

حالة الطقس اليوم

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة تشهده مختلف المحافظات، وفي المناطق الساحلية بالإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، تزداد فرص سقوط أمطار غزيرة ورعدية، بحسب هيئة الأرصاد الجوية، بحسب القياتي: «في موجة شديدة لسه مستمرة معانا لحد يوم الجمعة، عشان كده هنحس باضطرابات شديدة في درجات الحرارة والتأثير بسبب حالة الطقس».

تحذير من حالة الطقس خلال هذه الأيام

وفي إطار ذلك نصح أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، خلال حديثه، لـ«الوطن»، بعدم تخفيف الملابس: «كارثة كبيرة أثناء درجات الحرارة والصقيع ده نخفف الملابس، زعمًا أن ده بيقوي المناعة، وصعب جدًا الجسم يتعرض للأمطار خلال صقيع الشتاء في الفترة دي، خاصةً الأطفال ومن لديهم مناعة ضعيفة، كما يجب الحصول على اللقاح السنوي ضد الإنفلونزا».