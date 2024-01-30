مشروع تعليمي يؤهل للالتحاق بالكلية في عمر الـ9 سنوات.. نابغون في «جامعة الطفل»

من المعتاد لدى أغلبية الشباب والفتيات أن سن الجامعة يبدأ من عمر 18 سنة، ولكن هناك جامعات تسمى بـ جامعة الطفل وهي مشروع تعليمي موجود في مصر تقدمه أكثر من 40 جامعة حكومية وخاصة على مستوى المحافظات، وفقا للموقع الرسمي لجامعة الطفل.

شروط الالتحاق بجامعة الطفل

وأعلن منشور رسمي عن شروط الالتحاق بجامعة الطفل، على الموقع الرسمي للجامعة، أن يكون السن المطلوب للالتحاق بجامعة الطفل هو من 9 حتى11 عاما، والدراسة مجانية تماما، وتقام بها العديد من المسابقات للأطفال التي تتضمن مشروعات من ابتكارهم.

وبخصوص المقررات الدراسية، فتكون مثل الطب والصيدلة والطب البيطري والهندسة، وأيضًا يتم تدريس جزء إبداعي كالفنون مثل الرسم وتشكيل الصلصال والخزف وغيرها.

وتهتم أيضا جامعة الطفل بالمجال البحثي والعلمي، ويشرف على كل برنامج نخبه متميزة من أساتذة الجامعات المصرية، كجامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة حلوان، وجامعة مطروح، وجامعة الأقصر، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمركز القومي للبحوث، ومركز البحوث الفلكية، وجامعة بدر.

والدراسة للطلاب بجامعة الطفل لا تتعارض مع دراستهم في مدارسهم، حيث تكون مواعيد دراستهم بها في إجازاتهم الأسبوعية «الجمعة، السبت»، وإجازاتهم الفصلية «منتصف العام، آخر العام الدراسي».

أما بخصوص طريقة التقديم فتكون عبر رابط إلكتروني يتم الإعلان عنه مرة واحدة سنويا.

ويتم نشره عبر صفحة أكاديمية البحث العلمي، ويمكنك زيارة الموقع الرسمي لجامعة الطفل للتعرف على باقي المميزات التي تقدمها الجامعة من هنا

وحدد الموقع الرسمي لجامعة الطفل، بالنسبة لشروط الالتحاق بجامعة الطفل هي:

• التسجيل يكون للأطفال من سن 9 إلى 11 سنة فقط.

• التسجيل يكون متاحًا فقط للأطفال الجدد الذين لم يدرسوا بجامعة الطفل من قبل.

• يكون التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني فقط.

• أي بيانات خاطئة تلغي التسجيل وتضيع الفرصة على الطفل.

• القبول يكون بأولوية التسجيل على الموقع الإلكتروني.

• يسمح الموقع بالتسجيل مرة واحدة للطفل.

• عند اكتمال الأعداد لدى الجامعة تختفي تلقائيًا من الجامعات المتاح

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الطفل

الأوراق المطلوبة للتقديم هي:

• أصل شهادة الميلاد.

• 4 صور شخصية للطفل.

• صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر

• إقرار موافقة من ولي الأمر أما بالنسبة لشروط التقديم فهي:

• أن يكون الطالب المتقدم في السن المطلوب.

• أن يلتزم الطالب بالحضور