طالبة بـ«النيل الدولية» تتمنى دراسة الصيدلة لمحاربة السرطان: وفاة جدي أثرت عليا

أجرى الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «dmc»، جولة داخل مدرسة النيل الدولية استطلع خلالها آراء بعض الطلاب وأجرى حوارات معهم.

وكشفت طالبة بالمدرسة عن أمنيتها بعد التخرج، قائلة: «نفسي أدخل كلية الصيدلة، نفسي لما أتخرج ألاقي حاجة للقضاء على السرطان، عندي قصة ورا الموضوع ده».

وأوضحت أن هناك العديد من أفراد عائلته مصابون بالسرطان، مواصلةً: «منهم جدي، وكان أكتر حد قريب مني أوي، لما توفى بسبب السرطان، كان الموضوع شديد عليا، فقولت ليه لأ لما أكبر أتخصص في الموضوع ده وأؤثر في المجتمع، فيه ناس كتيرة زيي».

وكشفت إحدى الطالبات بأن هناك 3 طلاب بالمدرسة التحقوا بمسابقة من أهم المسابقات وتفوقوا بها، هي مسابقة «روبوفيست» وحصلوا على جائزة أفضل فريق بالمسابقة، كما أنهم سيمثلون مصر في مسابقة باليونان.