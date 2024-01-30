ثلوج وأمطار تضرب البلاد لمدة 72 ساعة.. كيف نواجه موجة الطقس السيئ؟

اضطرابً كبير في الأحوال الجوية، سقوط أمطار وثلوج على معظم الأنحاء، إذ تسجل مختلف المناطق أبرد 72 ساعة في الشتاء حتى الآن، إذ حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تأثر البلاد بالصقيع الشديد، وأثار هذا الخوف بين المواطنين لمعرفة طرق التغلب على ذلك الطقس.

حالة الطقس.. رياح وأمطار وثلوج

يقول الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الاعلامي بالأرصاد، في تصريحات لـ«الوطن»، إن حركة الرياح هي التي تزيد الإحساس بالبرودة، كما أن الفترة من الثلاثاء إلى الجمعة، تشهد المدن سقوط الثلوج، بالإضافة إلى نوة الكرم.

وأشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز بالأرصاد، إلى أن حدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبحسب غرف العمليات المركزية في المحافظات، هناك أمطارا متوسطة إلى غزيرة ورعدية، قد تكون مصحوبة بحبات البرد، بالإضافة لحدوث نوة الكرم التي تضرب مناطق مختلفة من المدن الساحلية،

نصائح لمواجهة الطقس السيئ

أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية والحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه في ظل انخفاض في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، يجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على الصحة: «حذاري من التعرض للأمطار لمرضى الحساسية وضعيفي المناعة».

وقدم «بدران»، عدة نصائح للحفاظ على الصحة، في إطار حالة الاستعداد القصوى لسقوط الأمطار والثلوج:

- استخدام البخاخ الخاص بالربو.

- تناول أدوية التعرض للأزمات التنفسية.

- الخضوع لجلسة بخار للحفاظ على صحة الجهاز التنفسي.