30 ألف جنيه أرباح شهادة من بنك ناصر.. اعرف التفاصيل الكاملة

زفّ بنك ناصر الاجتماعي، بشرى سارة لمن يرغب في شراء شهادة ادخارية 20% لمدة 3 سنوات بعائد شهري بمبلغ 150 ألف جنيه، موضحا أنّ الشهادة استثمار آمن لتحقيق الأهداف المستقبلية، مع الإعفاء من مصاريف فتح الحساب الجاري وإصدار بطاقة خصم مباشر.

شهادة ادخارية بـ150 ألف جنيه

حال شراء شهادة ادخارية بـ150 ألف جنيه، يربح صاحبها 30 ألف جنيه سنويا، من خلال ضرب قيمة الشهادة في 20% المُحددة، ويكون الناتج 30 ألف جنيه، وبقسمة الناتج على 12 يكون العائد الشهري 2500 جنيه لصاحب الشهادة.

ووفق آلية حساب العائد الشهري والسنوي للشهادة، فإنّ الحد الأدنى لفتح الشهادة هو 1000 ألف جنيه، وحسب ما أكد مصدر مسؤول في البنك لـ«الوطن»، لا توجد مدة محددة للشهادة، حيث يمكن الحصول عليها في أي وقت دون التقيد بجدول زمني.

إقبال ملحوظ من المواطنين

وعلى صعيد آخر، شهد بنك ناصر الاجتماعي بفروعه على مستوى الجمهورية، إقبالا ملحوظا من المواطنين على شراء شهادة الـ20%، وحرص البنك على توفير جميع التيسيرات الخاصة بالشهادة في مختلف الفروع، انطلاقا من الدور المهم للبنك.

كما شهد البنك أيضا إقبالا ملحوظا على فتح حساب الاستثمار ذو العائد اليومي التراكمي 15%؜ سنويًا «حساب يوم بيوم»، والذي أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي، وبدأ التعامل عليه من يوم 14 يناير الجاري.