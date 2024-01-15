بنك ناصر يزف بشرى عن شهادة الـ20% الجديدة.. الشراء في أي وقت

أعلنت مصادر ببنك ناصر الاجتماعي أن شراء الشهادة الإدخارية الجديدة ذات العائد 20% سنويا ولمدة 3 سنوات، غير محدد بمدة، من أجل استقبال المزيد من المواطنين الراغبين في شراء الشهادة، والانتفاع بها.

لا يوجد موعد مُحدد لشراء الشهادة الإدخارية الجديدة

ووفق ما أكدته المصادر لـ«الوطن»، فإنه لا يوجد موعد مُحدد لشراء الشهادة الإدخارية الجديدة، إذ يمكن لأي مواطن يرغب في شرائها الحصول على الشهادة في أي وقت، موضحة أن البنك عمل على التنسيق الكامل مع جميع فروعه على مستوى الجمهورية لبحث جميع التيسيرات المتعلقة باستقبال المواطنين الراغبين في اقتناء الشهادة.

وشهد البنك في اليوم الأول إقبالاً ملحوظا من جانب المواطنين لشراء الشهادة، بعد أن أعلنت عنها رسميا نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة مجلس إدارة البنك.

وتوفر الشهادة العديد من المزايا، فيمكن لأي مواطن يملك مبلغ قيمته 20 ألف جنيه شراء شهادة إدخارية من بنك ناصر الاجتماعي، وبموجبها يحصل على عائد سنوي 4 آلاف جنيه، ويحصل على عائد شهري يصل إلى 333 جنيها.

ويمكن شراء شهادة بقيمة 300 ألف جنيه من البنك، للحصول على 60 ألف جنيه سنويا، و5 آلاف جنيه، وفي حالة شراء شهادة بقيمة 250 ألف جنيه، فإن مالكها يحصل على عائد سنوي يصل إلى 50 ألف جنيه سنويًا، وشهريا 4166 جنيها.