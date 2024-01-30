فيلم الحريفة يتصدر إيرادات شباك التذاكر.. كم حقق في يوم واحد؟

حافظ فيلم الحريفة على صدارة شباك تذاكر الأفلام للأسبوع الرابع على التوالي، إذ حقق مليون و887 ألف جنيه إيرادات خلال يوم، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ونجح فيلم الحريفة في تحقيق إيرادات مرتفعة خلال فترة عرضه في دور العرض السينمائي، إذ يعتبر الفيلم الوحيد الذي ترتفع إيراداته الأسبوعية بنسبة أعلى من إيرادات الأسبوع السابق.

وحقق الفيلم في أسبوعه الأول بالسينمات 3.6 مليون جنيه، بينما ارتفعت إيراداته في الأسبوع الثاني لتصل إلى 6.4 مليون جنيه، بينما حقق في الأسبوع الثالث في السينما 10 ملايين جنيه، ووصل إجمالي إيراداته خلال تلك الفترة إلى 20 مليون جنيه.

أبطال فيلم الحريفة

شارك في بطولة فيلم الحريفة مجموعة من الشباب، أبرزهم: نور النبوي، أحمد غزي، خالد الذهبي، كزبرة، ونور إيهاب، بالإضافة إلى أحمد حسام (ميدو) وبيومي فؤاد، ومن تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.