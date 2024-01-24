إيرادات الأفلام المصرية تتجاوز الـ20 مليون جنيه في دور العرض خلال أسبوع

حققت الأفلام المصرية المعروضة في شباك التذاكر إيرادات تجاوزت الـ20.6 مليون جنيه على مدار الأسبوع المنقضي، وفقا لما كشفه تقرير الإيرادات الأسبوعية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ويحتفظ فيلم «الحريفة» للأسبوع الثاني على التوالي بصدارة شباك التذاكر، إذ حقق على مدار الأسبوع الماضي إيرادات بلغت 10 ملايين جنيه، ليصل إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم 20.5 مليون جنيه خلال 3 أسابيع عرض في السينمات، بينما حقق فيلم «الإسكندراني» إيرادات بلغت 4 مليون جنيه في أسبوعه الأخير، لترتفع إيراداته مع نهاية أسبوعه الثالث وتصل لـ 17.8 مليون جنيه، وفي المركز الثالث فيلم «أبو نسب» بـ 3.5 مليون جنيه إيرادات أسبوعية، ليصل إجمالي الإيرادات في أسبوعه الخامس لـ 40 مليون جنيه.

واحتل فيلم «مقسوم» المركز الرابع في قائمة الإيرادات في أسبوعه الأول في دور العرض السينمائي، محققا مليون جنيه فقط على مدار الأسبوع، بينما لم يحقق فيلم «شماريخ» على مدار الأسبوع الماضي سوى 717 ألف جنيه، بينما بلغت إيراداته الكلية على مدار 7 أسابيع متواصلة لـ 26 مليون جنيه.

ولم يحقق فيلم «الملكة» في أسبوعه الأول في السينمات سوى 385 ألف جنيه، يليه فيلم «أنا وابن خالتي» بـ212 ألف جنيه، بينما لم تتجاوز إيراداته الكلية على مدار 3 أسابيع سوى 2 مليون جنيه، ومازال يحتفظ فيلم «ليه تعيشها لوحدك» بالمركز الأخير في قائمة الإيرادات حيث حقق على مدار الأسبوع 24 ألف جنيه وعلى مدار 3 أسابيع مدة طرحه في السينمات 552 ألف جنيه فقط.