«الأرصاد» تتوقع انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام، وأهمها انخفاض درجات الحرارة بمعدلات أقل من الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام بنحو 2 إلى 3 درجات، فضلا عن سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية أمس.

سقوط أمطار متفاوتة الشدة

وأضاف «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين هالة الحملاوي وبسنت الحسيني ومحمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ سقوط الأمطار متفاوتة الشدة في بعض المحافظات يرجع إلى امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة، وبالتالي حجب أشعة الشمس على مدار اليوم، ما يساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة.

كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا

وتابع أنّ البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، وبالتالي يزداد انخفاض قيم درجات الحرارة، لافتة إلى انخفاض درجات الحرارة بمعدل أكبر من الأيام السابقة بنحو 2 إلى 3 درجات، موضحة أنّ الخميس المقبل يشهد مزيدا من الانخفاض في درجات الحرارة خلال فترتي النهار والليل، متوقعة وصول درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 15 درجة مئوية، وبالتالي تكون أقل درجة حرارة تسجلها مصر خلال فصل الشتاء.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى نشاط الرياح وبالتالي زيادة الشعور بالبرودة، والإحساس بدرجات حرارة أقل، مؤكدة استمرار سقوط الأمطار من متوسطة إلى غزيرة اليوم.