«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة.. وأجواء شديدة البرودة على أغلب الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، حيث تنخفض درجات الحرارة العظمى والصغرى، ويسود طقس بارد على شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة، ومحافظات شمال الدلتا وشمال الصعيد، بينما يسود طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومع بداية ساعات المساء تنخفض درجات الحرارة الصغرى بشكل كبير، حيث تصبح الأجواء شديدة البرودة وقارسة على بعض المدن حتى ساعات الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

سرعات الرياح تصل لـ70 كم فى الساعة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير حالة الطقس اليوم، أنّ سرعات الرياح تتراوح بين 60 حتى 70 كيلومترا في الساعة على سطح البحر المتوسط، ما يعمل على ارتفاع الأمواج بين 4 حتى 5 أمتار، ما يعيق الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وتابعت هيئة الأرصاد، أنّ سرعات الرياح تتراوح بين 36 حتى 40 كيلومترا في الساعة على القاهرة ومدن القناة والسواحل الشرقية والغربية ومحافظات شمال الدلتا وشمال ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على مدن ومحافظات الجمهورية، فجاءت كما يلي.

القاهرة 16 10

أكتوبر 15 9

بنهــــا 16 10

دمنهور 15 10

وادي النطرون 16 9

كفر الشيخ 15 10

المنصورة 15 10

الزقازيق 16 9

شبين الكوم 15 9

طنطا 15 10

دمياط 15 10

بورسعيد 16 9

الإسماعيلية 16 10

السويس 16 9

العريش 17 8

رفح 16 9

رأس سدر 18 9

نخل 15 1

كاترين 10 0

الطور 19 8

طابا 16 8

شرم الشيخ 20 12

الاسكندرية 15 11

العلمين الجديدة 14 10

مطروح 14 11

السلوم 15 11

سيوة 16 9

رأس غارب 19 11

الغردقة 20 12

سفاجا 20 12

مرسى علم 21 11

شلاتين 23 15

حلايب 21 16

أبو رماد 23 15

رأس حدربة 22 16

الفيوم 16 8

بني سويف 16 7

المنيا 16 5

أسيوط 17 5

سوهاج 17 6

قنا 18 7

الأقصر 19 8

أسوان 20 8

الوادي الجديد 19 4

أبوسمبل 20 9