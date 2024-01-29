أماكن سقوط الأمطار غدا.. غزيرة ورعدية بـ5 محافظات

تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية نتيجة تأثرها بمنخفض جوي؛ يتسبب في زيادة كمية الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، ورياح شديدة على عدة مناطق متفرقة.

أماكن سقوط الأمطار غدًا

وحددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار التي تتأثر بها البلاد غدًا نتيجة للمنخفض الجوي، وحالة الطقس ودرجات الحرارة، مشيرة إلى أن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية تتمثل في انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، ونشاط رياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، إذ تصل سرعة الرياح إلى 70 كيلومترا في الساعة وارتفاع الأمواج يصل إلى 4 أمتار.

سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه تتساقط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مشيرة إلى أنها تكون يوم الثلاثاء أمطارا متوسطة إلى غزيرة ورعدية وقد تكون مصحوبة بحبات البرد على أماكن من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ الدقهلية.

وأضافت أنه تتساقط أمطار متوسطة على أماكن من دمياط وبورسعيد وشمال سيناء، بينما تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الغربية والشرقية والمنوفية، قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية.

تساقط أمطار رعدية على عدة مناطق

وأضافت الأرصاد، أنه تتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، يوم الأربعاء، كما تتساقط أمطار متوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد وشمال سيناء، بينما تشهد مناطق من الغربية والشرقية والمنوفية ومنطقة خليج السويس ووسط سيناء والصحراء الغربية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وتابعت الأرصاد الجوية، أنه تتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء يوم الخميس، وتتأثر مناطق من الغربية والشرقية والمنوفية ومنطقة خليج السويس ووسط سيناء بأمطار خفيفة إلى متوسطة.

درجات الحرارة غدًا

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 16 والصغرى 10 درجات مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 16 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 7 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 9 درجات مئوية.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.