تحذير رسمي من علاج مغشوش لمرضى السكر.. موجود في الأسواق

حذرت هيئة الدواء المصرية المواطنين من شراء دواء Ozempic 1 mg من صيدليات غير مرخصة، موضحة أنه غير صادر من الشركة المنتجة NovoNordisk Egypt، وحتى الآن لم يجر رصد العبوات، منوهة بأن هناك متابعة مستمرة لدواء Ozempic 1 mg pre-filled pen،

الدواء يستخدم لعلاج السكري

وأشارت هيئة الدواء إلى أنه في حال الشك في المستحضر الحيوي لابد من الرجوع إلى هيئة الدواء سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة.

وكشفت الهيئة عن طرق معرفة العبوات المقلدة، وفقا لما أفادته الشركة، وجاءت على النحو التالي:

- رقم التشغيلة MP5B060، لا تخص الشركة ولم تقم بتصنيعها، وليست سليمة.

- رقم التسجيل المدون خطأ على خلاف المدون على العبوة الأصلية.

وأكدت هيئة الدواء أنها لم تعثر على العبوات حتى الآن، وجار العمل باستمرار والتوعية المستمرة للمواطنين، مشيرة إلى أن هذا المستحضر يستخدم لعلاج مرضى السكري من النوع الثاني.

انتهاء ورشة عمل حول قرار إصدار قواعد تسجيل المستحضرات المبتكرة

وأعلنت الهيئة انتهاء ورشة عمل حول قرار إصدار قواعد تسجيل المستحضرات المبتكرة رقم 388 لسنة 2023، لافتة إلى أنه جرى خلال ورشة العمل، التعريف بالدليل التنظيمي لاُليات تطبيق قرار رئيس هيئة الدواء المصرية الخاص بإصدار قواعد تسجيل المستحضرات المبتكرة، وكذلك إلقاء محاضرات تعريفية عن المستحضرات المبتكرة وعلى خطوات العمل المتبعة الخاصة بتسجيل المستحضرات المبتكرة في مصر.