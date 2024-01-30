فيلم «الملكة» يتذيل قائمة الإيرادات في شباك التذاكر

يواصل فيلم «الملكة» للفنانة هالة صدقي تحقيقه إيرادات ضعيفة، منذ بداية عرضه بجميع دور العرض فى مصر والوطن العربي، إذ يحتل المركز قبل الأخير في قائمة إيرادات الافلام ليلة أمس.

إيرادات فيلم الملكة لهالة صدقي

واكتفى فيلم «الملكة» بتحقيق 3588 جنيها، إيرادات في شباك التذاكر خلال يوم أمس، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات اليومية للأفلام، الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

أبطال فيلم الملكة

فيلم «الملكة» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم هالة صدقي ورانيا يوسف ودينا وباسم سمرة وشيرين رضا وبدرية طلبة وعارفة عبد الرسول ومحمد رضوان وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز.

تغير اسم العمل

يذكر أن العمل تغير اسمه من «كتف قانوني» إلى «الملكة»، بعد نجاح هالة صدقي في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل «جعفر العمدة» فى شخصية «الملكة صفصف»، التي لقت تفاعلا كبيرا من الجمهور فى الوطن العربي.