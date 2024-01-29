ضعف الإيرادات يهدد بسحب فيلم الملكة بعد أسبوعين في دور العرض

يهدد ضعف الإيرادات بسحب فيلم الملكة للمخرج سامح عبد العزيز وبطولة الفنانة هالة صدقي، من دور العرض السينمائي خلال الأيام المقبلة، حيث تراجع الفيلم إلى المركز قبل الأخير في قائمة إيرادات الأفلام المصرية التي تضم 12 فيلما، فلم ينجح الفيلم في تحقيق إيرادات لم تتجاوز 4500 جنيه عن أمس الأحد في دور العرض السينمائي، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وعلى مدار الأسبوع الأول لفيلم الملكة في دور العرض السينمائي لم يحقق الفيلم سوى 385 ألف جنيه، أما في أسبوعه الثاني انخفضت الإيرادات لتصل خلال 5 أيام لـ60 ألف جنيه فقط، حيث تراوحت إيرادات الفيلم اليومية على مدار الأيام الماضية من 19 إلى 4 آلاف جنيه.

سحب 5 أفلام من السينمات مع بداية 2024

وشهدت بداية عام 2024 سحب مجموعة من الأفلام من دور العرض السينمائي بسبب ضعف إيراداتها، ولإفساح مساحة أكبر للأفلام الجديدة التي سبتم عرضها في السينمات، ومن بينها أفلام «وش في وش»، «بلوموندو» بالإضافة إلى «فوي فوي فوي» و«العميل صفر» و«سنة أولى خطف».