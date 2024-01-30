اعرف الأوراق المطلوبة لتسجيل شقة في الشهر العقاري.. أبرزها «السند القانوني»

يرغب العديد من المواطنين في تسجيل الشقق الخاصة بهم في مصلحة الشهر العقاري للتأكيد على إثبات ملكيتهم لها، ولكن هناك بعض الأوراق التي يحتاجونها للتسجيل.

الأوراق المطلوبة لتسجيل شقة في الشهر العقاري

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» ما هي الأوراق المطلوبة لتسجيل شقة في الشهر العقاري؟

في البداية يحتاج الشخص الذي يرغب في تسجيل شقة في الشهر العقاري إلى ملء نموذج طلب الشهر ويتم إرفاق عدد من المستندات به والتي جاءت كالتالي:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا للشخص المُتقدم بالطلب وأطراف التعامل.

2- السند القانوني الذي يدل على طلب التسجيل.

3- البيانات الشخصية التي تدل على شخصية كل طرف من الأطراف الذين يرغبون في تسجيل شقة في الشهر العقاري.

4- تقديم رخصة خاصة بالمبني أو العقار محل طلب تسجيل الشقة، ومُستند يفيد إذا كان هذا العقار مُقام بعد 1 يونيو 1992.

5- بيان رفع مساحي من أي من الجهات التالية «وزارة التخطيط، إدارة المساحة العسكرية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».