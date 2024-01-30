زيادة معاشات 11 مليون مستحق بقيمة 3 مليارات جنيه.. والصرف الخميس المقبل

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف معاشات شهر فبراير بدءًا من يوم الخميس المُقبل، لعدد 11 مليون مواطن مُستحق للمعاش التأميني شهريا، من منافذ الصرف في جميع البنوك ومكاتب البريد المصري ومنافذ شركة فوري والمحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول.

زيادة المعاشات 2024

وردا على سؤال هل تضم معاشات شهر فبراير 2024 أي زيادة مستحقة لأصحاب المعاشات البالغ عددهم 11 مليون مواطن، قالت مصادر في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في تصريحات لـ«الوطن» إنه حتى الآن سيصرف جميع أصحاب المعاشات الزيادة الاستثنائية بدفعتها الخامسة، والتي أقرها لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ شهر أكتوبر الماضي، وهي 300 جنيه شهريا بتكلفة تقدر بحوالي 3 مليار ونصف جنيه مصري.

علاوة استثنائية لأصحاب المعاشات 2024

ووفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير المالية محمد معيط بتحسين الأجور والمعاشات، فمن المرتقب إقرار زيادة وعلاوة استثنائية لأصحاب المعاشات يجرى صرفها لهم خلال شهر مارس أو أبريل المقبل، وذلك بخلاف الزيادة السنوية المستحقة لأصحاب المعاشات والتي يقرها قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 بتحديد علاوة سنوية تصرف في أول يوليو من كل عام بحد أقصى 15%.

فيما تُعد هذه الزيادة هي الخامسة التي تصرف لأصحاب المعاشات، والتي أقرتها الحكومة 300 جنيه، ونوهت المصادر بأنه حتى الآن لا توجد أي قرارات بصرف زيادة أخرى لأصحاب المعاشات، قائلة: «سيتم صرفها في موعدها القانوني إن لم يصدر قرار بتبكير موعد الزيادة».