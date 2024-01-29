الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي.. إليك الخطوات

يهتم الكثيرون من راغبي الحصول على وظائف جديد أو الأشخاص الذين لهم مستحقات مالية عقب وفاة الأب، بالاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي «الرقم التأميني»، ويوفّر موقع الهيئة القومية للتأمين هذه الخدمة بسهولة.

خطوات الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي

ويمكن الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية «الرقم التأميني» بالرقم القومي باتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنـــــــــــا.

- اضغط على أيقونة بدء الخدمة.

- اكتب البيانات الشخصية للمستعلم، وتشمل الرقم القومي للمستعلم والاسم الأول للأم.

- اضغط على كلمة أنا لست روبوت.

- اضغط على أيقونة إرسال الطلب.

- تظهر بيانات الرقم التأميني.

الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية عبر الخط الساخن

ويمكن الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية «الرقم التأميني» من خلال الخط الساخن عبر الرقم 16217.

خطوات استخراج الرقم التأميني

يمكن للمواطنين استخراج الرقم التأميني بطريقة سهلة عن طريق التوجه لأقرب فرع للتأمينات الاجتماعية أو مكتب التأمينات الكائن بالمنطقة السكنية، وإحضار شهادة ميلاد كمبيوتر وبطاقة الرقم القومي سارية وتقديم طلب الموظف لاستخراج رقم تأميني لأول مرة.

خطوات التسجيل على موقع التأمينات الاجتماعية

للاستفادة من خدمات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لا بد من إنشاء حساب على موقع الهيئة، ويتم إنشاء الحساب باتباع الخطوات التالية:

- إدخال البيانات الآتية: اسم المستخدم، واسم الأب، واسم الجد، واسم العائلة.

- إدخال الاسم الأول للأم باللغة العربية

- إدخال الرقم القومي.

- إدخال الرقم التأميني.

- كتابة العنوان والبلد ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني.

- إدخال كلمة سر.

- اضغط على كلمة «أنا لست برنامج روبوت».

- اضغط على الموافقة على الشروط والأحكام.

- اضغط على تسجيل الدخول.

خدمات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

وتقدم الهيئة القومية للتأمينا الاجتماعية عبر موقعها العديد من الخدمات للمواطنين وتتمثل في الآتي:

- خدمات المؤمن عليهم.

- خدمات أصحاب الأعمال.

- خدمات أصحاب المعاشات.

- خدمات المستفيدين.

- خدمات لغير المصريين.

- خدمة العمالة غير المنتظمة.

- خدمة تسجيل رقم تأمين.

- التأمين على العمالة غير المنتظمة.

- عرض السيارات المملوكة لمالك.

- استعراض كشف حساب السيارة.

- التأمين على عمال النقل البحري.

كيفية الاستعلام عن مدة اشتراك التأمينات

ومن بين خدمات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ​​الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي، والأجور الخاصة بكل مدة، يتم الدخول على موقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ويمكن الاستعلام عن المدة التأمينية باتباع الخطوات التالية.

- اختار بدء خدمة استعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات.

- اضغط على أيقونة خدمات، واختيار الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات.

- تسجيل الدخول إذا كنت مستخدما، أو تسجيل حساب جديد.

كيفية استخراج برنت التأمينات الاجتماعية؟

يمكن استخراج برنت التأمينات الاجتماعية، باتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

- اختار المتقدم للخدمات.

- اختار خدمات المؤمن عليهم.

- اختار الخدمات التأمينية.

- اختار أيقونة استعلام عن الرقم التأميني.

- اكتب رقم البطاقة.

-اضعط إرسال الطلب.

شروط التأمين على عامل مقاولات

وبعد الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي، يمكن للمواطنين الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمعرفة شروط التأمين على عامل المقاولات، على النحو التالي:

- يتوجه العامل إلى أقرب مكتب تأمينات اجتماعية.

- يخطر مكتب التأمينات الاجتماعية الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الكشف الطبي على العامل.

- يقوم المكتب بإخطار أقرب مكتب من مكاتب وزارة القوى العاملة للتعرف على مستوى مهارة العامل الذي يرغب في التأمين الاجتماعي.

- أن تكون مهنة العامل من المهن المنصوص عليها باللائحة التنفيذية.

ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على أنه إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره، يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم.