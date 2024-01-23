6 وظائف حكومية جديدة مطلوبة بمحافظة جنوب سيناء.. اعرفها

أعلنت غرفة عمليات محافظة جنوب سيناء، اليوم، عن فتح باب التقديم لأداء الخدمة العامة من الجنسين، وذلك بالوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ من خلال مقر مجلس المدينة الجديد بمنطقة حي النور. وأهابت المحافظة في بيان، بمواطني مدينة شرم الشيخ الراغبين بالحصول على الوظائف التابعة للخدمة العامة، التقديم من خلال الوحدة المحلية بالمدينة.

الاستعانة بالمشتغلين بالوظائف لسد العجز في الوظائف الشاغرة

حصلت «الوطن» على الشروط والضوابط للوظائف الجديدة بالوحدة المحلية بمدينة شرم الشيخ والمؤهلات المطلوبة لبدء العمل مع مراعاة أنه بعد استكمال مدة الخدمة العامة سيكون لهم الأولوية للاستعانة بهم لسد العجز في الوظائف الشاغرة بالديوان العام للمحافظة أو بالوحدات المحلية التابعة لها من مجالس للمدن.

المؤهلات المطلوبة للوظائف الجديدة:

وجاءت الوظائف المطلوبة للعمل بالخدمة العامة بالوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ للحاصلين على المؤهلات الآتية:

_ بكالوريوس هندسة تخصص اتصالات والعدد المطلوب "1"

_ بكالوريوس هندسة تخصص مدني والعدد المطلوب "1"

_ بكالوريوس هندسة تخصص عمارة والعدد المطلوب "1"

_ ليسانس آداب قسم جغرافيا ومساحة والعدد المطلوب "1"

_ بكالوريوس تجارة قسم محاسبة والعدد المطلوب"1"

_ بكالوريوس نظم ومعلومات أو حاسبات ومعلومات قسم حاسب آلي والعدد المطلوب "1"

الضوابط المطلوبة للوظائف الجديدة

كما أعلن ديوان عام محافظة جنوب سيناء عن الضوابط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين للوظائف وهي كالآتي:

- يشترط أن يكون لديه إقامة دائمة بمدينة شرم الشيخ

علما بأنه سيصرف مكافأة شهرية لهم نظير أدائهم للخدمة العامة.