«السياحة»: إضافة 14 ألف غرفة فندقية لزيادة الطاقة الاستيعابية خلال 2023

عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعا مع محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، في إطار المتابعة الدورية للجهود التي تتم لتحسين جانب العرض بالمقصد السياحي المصري في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار السياحي، وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها بما يساهم في استيعاب الأعداد السياحية المستهدفة.

وقالت وزارة السياحة والآثار، في بيان صحفي اليوم، إنه تم خلال الاجتماع، متابعة حجم النمو في أعداد الغرف الفندقية، والأعداد المتوقع افتتاحها خلال الفترة المقبلة، وآخر مستجدات إجراءات تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار الفندقي في مصر.

الموقف النهائي لأعداد الغرف الفندقية

وقدم رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، عرضا تقديميا مفصلا، استعرض خلاله الموقف النهائي لأعداد الغرف الفندقية التي تم إضافتها للطاقة الاستيعابية الموجودة في مصر، خلال الفترة من ديسمبر2022 وحتى ديسمبر 2023، سواء من خلال افتتاح منشآت فندقية جديدة أو منشآت كانت مغلقة أو توسعات في منشآت موجودة بالفعل، إذ بلغ إجمالي أعداد الغرف الفندقية الجديدة التي تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال هذه الفترة 14 ألف و209 غرفة، محققة بذلك نسبة نمو غير مسبوقة في حجم الطاقة الفندقية في مصر وصلت إلى 7%، ليصبح بذلك إجمالي الطاقة الفندقية الموجودة في مصر 220 ألفا و44 غرفة حتي ديسمبر 2023.

ولفتت الوزارة إلى أن افتتاح وتشغيل هذه الغرف الفندقية الجديدة بمختلف فئاتها، وفر ما يقرب من 15 ألفا و600 فرصة عمل مباشرة، و70 ألف فرصة عمل غير مباشرة، مشيرة إلى أن أعداد هذه الغرف الفندقية الجديدة تنقسم إلى جزأين، يتعلق الجزء الأول بطاقة جديدة ومضافة بلغ عددها خلال تلك الفترة 7325 غرفة موزعة على منشآت فندقية، تتنوع ما بين فئات 5 و4 و3 نجوم، في كل من جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومطروح والساحل الشمالي وسيوة، والأقصر، وأسوان، وبورسعيد والعين السخنة، والمنيا.

ويتعلق الجزء الثاني بطاقة تمثل غرف فندقية كانت مغلقة وتم إعادة فتحها والتي بلغ عددها خلال تلك الفترة 6884 غرفة، حيث كانت أعداد الغرف المغلقة في ديسمبر 2022 23 ألفا و99 غرفة وتناقصت حتى أصبحت في ديسمبر 2023 نحو 16 ألفا و215 غرفة فندقية مغلقة.

الإسراع في استكمال الغرف الفندقية

كما استعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي النهائي للغرف الفندقية المتوقع افتتاحها وتشغيلها خلال الفترة المقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يتم افتتاح 25 ألف غرفة فندقية بنهاية عام 2024.

ومن جانبه، أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار على أهمية الإسراع في استكمال بناء الغرف الفندقية المطلوبة لاستيعاب ما تستهدفه مصر في حجم الحركة السياحية الوافدة إليها، وخاصة لاستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

ووجه بأهمية موافاة البنوك ومؤسسات العمل المدني المختلفة الممثلة للقطاع الخاص بالضوابط الخاصة بحوافز الاستثمار الفندقي الجديدة التي وافق عليها في مجلس الوزراء في اجتماعه يوم 20 ديسمبر الماضي، فور الانتهاء من اللائحة التنفيذية لها.