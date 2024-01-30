استقرار أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 30-1-2024 في مصر.. «البلدي» بكام؟

استقرت أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 30-1-2024 في الأسواق، إذ ترواحت اللحوم الحمراء بين 270 و330 جنيها، وكيلو اللحوم البلدي بين 350 لـ400 جنيه، بحسب بيان شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة.

سعر اللحم البلدي اليوم في الأسواق

وبحسب بيانات شعبة القصابين فإن سعر كيلو اللحوم البلدي لدى الجزارين تراوح بين 350 و400، فيما بلغ سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 240 جنيها.

سعر اللحم البرازيلي

سجل سعر اللحم البرازيلي البقري مستويات تتراوح بين 230 و250 جنيها، وسعر اللحم الهندي اللحوم الهندي يتراوح بين 210 للمفروم، و230 للكندوز.

سعر كيلو اللحوم الجملي

سجلت أسعار اللحوم الجملي حوالي 300 حتى 320 جنيها، والبرجر 250 جنيها، والكبدة الكندوز 290 جنيها، والضاني البرقي 380 جنيها في المنافذ الحكومية التابعه لوزارة التموين، وجهاز التموين وجهاز الخدمة الوطنية.