استقرار أسعار اللحوم الحمراء اليوم 28-1-2024 في مصر

شهدت أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأحد 28-1-2024 في مصر، استقرارًا إذ سجلت مستويات تتراوح ما بين 270 و330 جنيهًا في المنافذ الحكومية المختلفة التابعة لوزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية.

أسعار اللحوم الحمراء في مصر

وبحسب شعبة القصابين في الغرفة التجارية بالقاهرة، يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدي لدى الجزارين بين 350 جنيهًا و400 جنيه، حيث إن يختلف السعر حسب المحافظة ومنطقة البيع أو نوع اللحم، ونرصد في السطور التالية أسعار اللحوم.

سعر اللحم البرازيلي

فيما يتراوح سعر اللحم البرازيلي البقري بين 230 جنيهًا و250 جنيهًا.

سعر اللحوم الهندي

وعن سعر اللحوم الهندي وصل إلى 210 جنيهات للمفروم، و230 جنيهًا للكندوز.

سعر اللحم البرازيلي المكعبات

سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر جاء بـ240 جنيهًا.

سعر اللحوم الجملي

سعر كيلو اللحوم الجملي يتراوح بين 300 و320 جنيهًا.

سعر البرجر

وجاء سعر البرجر بـ250 جنيهًا.

سعر الكبدة الكندوز

وعن سعر الكبدة الكندوز بـ290 جنيهًا في المنافذ، والضاني البرقي 380 جنيهًا.