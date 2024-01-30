القبض على 144 متهما في جرائم تموينية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائي بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط 330 قضية بإجمالي 144 متهما بحوزتهم 40,631 طن أرز، 70,700 طن دقيق، 16,508 طن مكرونة، 8,625 طن أعلاف، 18129 لتر زيت، 9542 علبة سجائر، 5,450 طن فول، 38,414 طن سكر.

وفي مجال مكافحة جرائم التتجار بالنقد الأجنبي، جرى ضبط 17 قضية بإجمالي 17 متهما وبحوزتهم 53,356 دولار أمريكي، 19,168 ريال سعودي، 38,600 يورو، 675 درهما إماراتيا، 552 ريالا قطريا، 900 دينار عراقي، 25,000 دينار ليبي، 1,705,075 جنيه مصري، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.