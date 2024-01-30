راقبي ما يشاهده طفلك.. «أمازون» تصدم العالم بعمل كارتوني يدافع عن الشيطان

دعاية صادمة، أصدرتها منصة البث العالمية «أمازون برايم»، من خلال رسوم متحركة للأطفال، مؤيدة للشيطان، لتفتح نار الانتقادات، بعد الإدعاءات الدينية الكاذبة التي استخدمتها في الكارتون الموجه للأطفال، والذي يسعى لزرع أفكار غريبة تخالف العقائد والأديان والشرائع السماوية في ذاكرتهم.

وتحت عنوان «الجنة والنار كما لم تراهما من قبل»، صدمت منصة «أمازون برايم» العالم، بفيديو دعائي بشأن كارتون للأطفال، يصور الشيطان بأنه كان حالمًا وصاحب أفكار خيالية للخليقة كلها.

«أمازون» تزيف قصة الشيطان بعمل كارتوني

«لقد ذهبنا بعيدًا جدًا في حفرة.. محاولة تصويره بأنه الشرير الذي أسيئ فهمه، والمناهض للبطل، بمجرد وصولنا إلى سلسلة الرسوم المتحركة التي تأتي تحت عنوان أنت فقط لا تفهم الشيطان»، هكذا هاجم موقع «notthebee» الكارتون، متابعا: «هذه هي القصة التي كان الشيطان وأتباعه يروونها لأنفسهم لتبرير شرهم».

يدور المقطع الدعائي بأكمله حول كيف أراد الشيطان أن يكون للإنسان إرادة حرة، وكيف كانت القوات السماوية شريرة لإبقاء الإنسان مقيدًا -بحسب الفيديو-.

هجوم على «أمازون» بعد محاولة تزييف الوعي الديني

إنها مجرد مجموعة من الأساطير المهرطقة التي كانت موجودة منذ آلاف السنين، لا يوجد شيء أصلي، لكنه لا يزال يستحق الإدانة بشدة، هكذا وصفه التقرير.

موقع «washingtontimes»، كشف تفاصيل كارثية عن محتوى الكارتون، الذي يصور الشيطان بأنه حاكم الجحيم وصاحب رؤية، ويحاول خلق نظام جديد في الجنة، لكن يتم رفضه من قبل الملائكة، وتنضم إليه في مساعيه قرينته ليليث، التي كانت شريكة سابقة مع آدم، كما يقول المقطع الدعائي.

وانهالت التعليقات التي تهاجم منصة «أمازون برايم»، على موقع التدوينات القصيرة «X»، بعد نشر الفيديو الدعائي، حيث كتب أحد المستخدمين: «رجس - وعمل بغيض»، بينما رد آخر: «يزحف الشيطان خارجًا من الظلمة ويتجول علنًا في النور، احذروا ما يحاولوا نشره».