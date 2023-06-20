مقرر بالحوار الوطني: ندرس تأسيس قناة كارتون مصرية للأطفال عبر البث الرقمي

قال الدكتور أحمد مجاهد، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية بالحوار الوطني، إنَّ الإنتاج للأطفال وتقديم محتوى يتلاءم مع الهوية الثقافية المصرية إن لم يكن بالأمر السهل فهو أيضاً ليس صعب طالما هناك مشروع وليس بالضرورة إنشاء قناة بتمويل الدولة وهي مربحة وذات جدوى.

مجاهد: قناة الأطفال المقترحة تبدأ ببث رقمي على الإنترنت

وأضاف «مجاهد» خلال مداخلته عبر زووم لتغطية خاصة عن الحوار الوطني على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ قناة الأطفال المقترحة من الممكن أن تبدأ ببث رقمي على الإنترنت، موضحا أنَّه دائما يتم البحث عن أفكار تيسر الفجوة التمويلية وتتناسب مع الواقع وليس العكس.

ندرس الأفكار القابلة للتطبيق

وتابع مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية بالحوار الوطني: «نحرص على استقاء أفكار يمكن تنفيذها وقابلة للتطبيق في الواقع بميزانيات مناسبة والبدائل دوما تكون في حدود المتاح، والمحتوى قادر على جذب وسط المنافسة في عصر السماوات المفتوحة وكل واحد عنده السينما والراديو والتلفزيون الخاص به تحت يديه وهو الموبايل».