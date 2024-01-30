شركات بترول تستعرض خطتها في التنقيب بخليج السويس والصحراء الشرقية

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور محمد فاروق، رئيس شركة أديس القابضة لخدمات الحفر، والمهندس أحمد محيي، المدير الإقليمي للشركة بحضور المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول.

وخلال اللقاء جرى استعرض الإمكانيات التي تتميز بها الشركة في مجال حفر الآبار وبرنامج عملها خلال الفترة المقبلة، في ضوء فوزها بمناطق تابعة لشركة سوكو «حقلى رأس بدران وخليج الزيت» وشركة أوسوكو «حقول شقير البحرية وجازورينا ورأس العش وإيست زيت و أشرفى» بخليج السويس في أول مزايدة عالمية من نوعها طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول للحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية، والتي لا تزال تحتوى على كميات من الزيت الخام، ويجرى خلال الفترة المقبلة إعلان توقيع العقدين بنظام عقود الخدمة ووضع جدول زمنى لبدء العمل في هذه الحقول.

اهتمام قطاع البترول بجذب شركات البحث

وأوضح خلال اللقاء أن طرح مثل هذه المزايدة يأتي في ضوء اهتمام قطاع البترول بجذب شركات البحث والانتاج والخدمات للعمل في هذه الحقول، والتي تتطلب استخدام أحدث الطرق التكنولوجية والتمويل، لاستخراج هذه الكميات الموجودة بالآبار.

طرح الحلول الفنية المبتكرة

وأشار رئيس الشركة إلى أن نشاط العمل سيكون في عدد من الدول، وهي السعودية والكويت وقطر ومصر والجزائر والهند، وأن هناك فرصا واعدة لمصر في هذا المجال، لتعظيم الاستفادة من الحقول المتقادمة وطرح الحلول الفنية المبتكرة لاستخدام الحفارات المتقدمة فى هذه المشروعات لزيادة معدلات الإنتاج من هذه الحقول.

وأضاف أن معظم العمالة في أنشطة الشركة سواء داخل مصر أو خارجها هي عمالة مصرية على درجة عالية من الخبرة والاستيعاب للتكنولوجيات المتقدمة فى مجال الحفر، وهناك تنسيق مع شركات الحفر المصرية مثل شركتي الحفر المصرية والحديثة للحفر العاملة في هذا النشاط.