وزير البترول: نخطط لإنتاج الأمونيا والأسمدة الخضراء وتصديرها إلى أوروبا

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر لديها بنية تحتيه كبيرة في إمكانية إنتاج الأمونيا الخضراء والأسمدة الخضراء منزوعة الكربون، ونهدف إلى تصديرها.

التصدير لدول أوروبا

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على هامش مؤتمر اليوم لإعلان تفاصيل معرض ومؤتمر إيجبس 2024 أنه سيجرى الاتجاه إلى التصدير لدول أوروبا خاصة وأنها تهتم بذلك، مشيرا إلى أنه يجرى العمل على زيادة مشاركة مصر في إنتاج الهيدروجين عالميا بنسبة 8%.

المعرض فرصة كبيرة لزيادة الاستثمار

وتابع: «هناك تضاعف كبير في عدد العارضين والمشاركين والزوار في معرض مصر لطاقة، ما يوضح أهمية المعرض الكبيرة التي يلقاها المعرض»، موضحا أن المعرض يمثل فرصة كبيرة لزيادة الاستثمار من خلال طرح الشركات العالمية والإقليمية والمحلية خدماتها على الزوار والمستثمرين ما قد يخلق فرص جديدة للاستثمار والشراكة.

وأشار إلى أن مؤتمر ومعرض ايجيبس يعتبر أهم مؤتمر دولي يعقد في مصر وفق البيانات والإحصائيات والأرقام، خاصة وأن مصر لها مصداقية كبيرة في قطاع الطاقة خاصة فيما يخص الانتقال الطاقي وتحسين كفاءة الطاقة، لذلك نتوقع وجود مشاركة مهمة ورغبة كبيرة من الشركات العالمية الخاصة بعناصر الطاقة للانضمام والمشاركة في المعرض خلال السنوات المقبلة، خاصة وأنه المعرض لعام 2024 يعتبر الأول الذي يتحدث عن الطاقة.