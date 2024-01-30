ريم مصطفى تجسد شخصية جارية في فيلم «أهل الكهف» (صور)

تجسد النجمة ريم مصطفى شخصية جارية تمر بالعديد من المواقف التي تجعلها تتخذ مساراً آخر ضمن أحداث فيلمها الجديد «أهل الكهف» المقرر طرحه في دور العرض خلال موسم صيف 2024، إذ أصبح الفيلم جاهزاً للعرض وبدأ القائمون عليه في عمليات الدعاية بطرح البوسترات الدعائية المنفردة لأبطال العمل.

تفاصيل فيلم أهل الكهف

فيلم «أهل الكهف» بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربع فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عاما من النوم، وهم الوزيران «مشلينيا" و«مرنوش» الهاربان من بطش الملك «ديقيانوس»، وثالثهما هو راعي الغنم «يمليخا» وكلبه «قمطير».

يعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدموا بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلوا في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارا للموت.

مشاركة ريم مصطفي فيلم مستر أكس

يذكر أنّ ريم مصطفى ظهرت كضيفة شرف في فيلم «مستر إكس» للنجم أحمد فهمي والذي عرض في موسم عيد الأضحى الماضي، وشارك في بطولته هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم عمرو يوسف وأكرم حسنى ومي عمر ومصطفى خاطر وآخرين، والعمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، إخراج أحمد عبدالوهاب.