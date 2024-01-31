تراجع في أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 31-1-2024

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية تراجع أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 31-1-2024 في مصر، إذ سجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي 2360 جنيها، محققًا قيمة تراجع بلغت 20 جنيهًا للطن مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

أسعار الأسمنت اليوم

تنشر «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء31-1-2024 في المصانع والشركات، وهي تسليم أرض المصنع، يُضاف إليها تكلفة النقل، وهامش الربح لتجار التجزئة، وسجل سعر شيكارة الأسمنت قرابة 121 جنيهًا.

- سعر أسمنت النصر، بلغ 2170 جنيها للطن.

- سعر أسمنت جنوب الوادي، سجل 2170 جنيها للطن.

- سعر أسمنت المعلم، نحو 2170 جنيها للطن.

- سعر أسمنت سيناء 42.5، بلغ 2160 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت حلوان

- سعر أسمنت وادي النيل 2150 جنيها للطن.

- سعر أسمنت العسكري بني سويف، 2160 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت - أسمنت حلوان، سجل 2180 جنيه للطن.

- سعر أسمنت المخصوص، سجل 2170 جنيها للطن.

- سعر أسمنت الفهد، بلغ 2180 جنيهًا للطن.

- سجل سعر أسمنت السهم، 2160 جنيه للطن.

- سعر أسمنت السويس، جاء بـ2170 جنيهًا للطن.

- أسمنت المسلح، سجل 2160 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السويدي، بلغ 2180 جنيهًا للطن.