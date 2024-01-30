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معرض القاهرة الدولي للكتاب

ما الوقت الأنسب للشراء والبيع في سوق الذهب؟

كتب:

أميرة عبد الموجود
03:27 م | الثلاثاء 30 يناير 2024
ذهب

ذهب

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن الوقت الحالي مناسب للشراء والبيع، إذ يمكن للمستثمرين الذين اشتروا الذهب بأسعار منخفضة تحقيق مكاسب كبيرة من بيعه حاليًا، كما يمكن للذين يرغبون في الحفاظ على قيمة أموالهم شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

توقعات أسعار الذهب 

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن أسعار الذهب مستقرة منذ 3 أيام، وستظل مستقرة عند هذه المستويات، مشيرا إلى أن اسعار الذهب تخضع للبورصة العالمية وحالة العرض والطلب، وأنه لا حد يستطيع أن يتوقع ماذا سيحدث في سوق الذهب في الفترة المقبلة.

حقيقة انتشار ذهب مزيف 

وقال رئيس شعبة الذهب: «مفيش حاجة اسمها ذهب أصلى ومضروب ما دمت بتشتري من مكان موثوق فيه»، مؤكدا أن هناك بعض المواطنين الذين يقررون شراء ذهب من على الإنترنت أو بأسعار أقل من المعلنة، وبالتالي يتعرضوا لحالات غش، أما من يشتري الذهب من مكان موثوق فيه لن يتعرض لهذه المشكلة.

الفاتورة تضمن حقك

وطالب رئيس الشعبة جميع المواطنين بالحصول على فاتورة شراء مختومة من المحل الذي باع لهم الذهب، لحفظ قيمة حقوقهم، وعدم الانصياع وراء إعلانات مضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، توهمهم بشراء ذهب بسعر أقل من الرسمي لأن هذه الإعلانات هدفها النصب على المواطنين.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وبحسب بيانات شعبة الذهب، فإن جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 3875 جنيها للبيع، قيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 4428 جنيها للبيع بدون مصنعية، وسجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 3321 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم حوالي 31 الف جنيه.

 

 

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بقلم أميرة عبد الموجود