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سعر جرام الذهب عيار 21 في منتصف تعاملات اليوم.. كم يبلغ؟

كتب:

محمد سيف
02:32 م | الثلاثاء 30 يناير 2024
سعر الذهب

سعر الذهب

سجل سعر جرام  الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-1-2024، نحو 3950 جنيهًا للبيع و3900 للشراء، خلال منتصف التعاملات، وذلك بعدما حقق مؤشر الذهب حالة من التذبذب خلال الأسبوع الجاري متأثرًا بالأسعار العالمية. 

وتستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب وفقا للمعلن من الشعبة العامة للذهب ومحلات الصاغة، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4514 جنيهًا للبيع، و4457 جنيهًا للشراء، يضاف إلى تلك الأسعار الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 3270 جنيها للبيع، و3250 للشراء دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2633 جنيها للبيع،  و2597 للشراء يضاف إليها الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب 31 ألفًا و600 جنيها قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21.

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بقلم محمد سيف