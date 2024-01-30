معارك وأكشن.. أبرز لقطات البرومو التشويقي لفيلم «أهل الكهف» (فيديو)

طرح المنتج محمد الرشيدي البرومو التشويقي الأول لفيلم «أهل الكهف»، بعد أن انتهوا من تصوير العمل خلال الأيام القليلة الماضية، تمهيدًا لعرضه بموسم الصيف القادم 2024.

تفاصيل برومو فيلم أهل الكهف

وظهر خلال البرومو عددا كبيرا من أبطال العمل، وتبين خوض خالد النبوي ومحمد ممدوح خلال الأحداث معارك عديدة، لتحرير أراضي، وكذلك يعيشون في صراعات قوية.

وكان محمد الرشيدي نشر البوسترات عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، وعلّق عليها، قائلًا: «البوسترات الفردية الرسمية لنجوم أهل الكهف معالجة سينمائية: أيمن بهجت قمر، إخراج: عمرو عرفة، صيف 2024 إن شاء الله، يارب يعجبكم».

ويشارك في فيلم «أهل الكهف» مجموعة كبيرة من الفنانين، على رأسهم خالد النبوي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، محمد ممدوح، فتحي عبدالوهاب، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، هاجر أحمد، صبري فواز، وريم مصطفى، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج محمد رشيدي، وإخراج عمرو عرفة، وجرى تصويره في عدد كبير من البلدان.