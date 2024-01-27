طرح بوسترات فيلم «أهل الكهف» لعرضه في الصيف

كشف المنتج محمد الرشيدي عن البوسترات الفردية لفيلم «أهل الكهف»، وذلك بعد أكثر من عامين تصوير خارج وداخل مصر، إذ من المقرر طرحه، خلال موسم الصيف المقبل.

بوسترات فيلم أهل الكهف

ونشر محمد الرشيدي، البوسترات عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، وعلّق عليها، قائلًا: «البوسترات الفردية الرسمية لنجوم أهل الكهف معالجة سينمائية: أيمن بهجت قمر، إخراج: عمرو عرفة، صيف 2024 إن شاء الله، يارب يعجبكم».

ويشارك في فيلم «أهل الكهف» مجموعة كبيرة من الفنانين، على رأسهم خالد النبوي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، محمد ممدوح، فتحي عبدالوهاب، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، هاجر أحمد، صبري فواز، وريم مصطفى، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج محمد رشيدي، وإخراج عمرو عرفة، وجرى تصويره في عدد كبير من البلدان.