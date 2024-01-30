رئيس «نقل النواب»: السكة الحديد حققت أرباحا كبيرة بعد معاناتها لسنوات

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن هيئة السكة الحديد أصبحت تحقق أرباحا بعد معاناتها من الخسائر المستمرة، وهذا يعكس وجود إرادة حقيقية لدى القيادة السياسية لتطوير الهيئة، وتقديم خدمة تليق بالمواطن المصري الذي يستخدم السكة الحديد.

المنظومة الجديدة لهيئة السكة الحديد

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات اليوم، للاستماع لرئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بشأن ما تم إنجازه من المخطط الاستراتيجي للطرق على مستوى الجمهورية، والمستهدف إنجازه خلال المرحلة القادمة، والخطوات التي اتخذتها الهيئة لتحويل الطرق الجديدة إلى محاور تنمية.

وأكد النائب علاء عابد، أن هيئة السكة الحديد مع اكتمال المنظومة الجديدة سيصل القطار في موعده، ولن يكون هناك تأخير، مشيرا إلى أن كل مكان أو منطقة يمر بها القطار يعطي لها قوة مضافة ويغير خريطة التنمية بها.

الطفرة الكبيرة التي حدثت في السكة الحديد

وأكد أن اللجنة تتابع الطفرة الكبيرة التي حدثت في السكة الحديد خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن طلبات الإحاطة التي تقدم سيكون له حلول.