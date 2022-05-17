عمرو عرفة يهنئ الزعيم بـ «كوميك».. ويروي كواليس «زهايمر والسفارة في العمارة»

استعان المخرج عمرو عرفة، بـ كوميك للفنان عادل إمام، لتهنئته بعيد ميلاده الـ 82، وذلك عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر، ونشر عرفة صورة للزعيم مكتوب عليها كلمة «واضحة»، معلقًا عليها بقوله: «مشكلتنا إن محدش بيسمع عشان يفهم كله بيسمع عشان يرد، كل سنة وإنت طيب يا زعيم».

عادل إمام يبكي في فيلم زهايمر بسبب سعيد صالح

وقدم عادل إمام، الذي يحتفل بعيد ميلاده اليوم 17 مايو، مع المخرج عمرو عرفة فيلم السفارة في العمارة عام 2005 بطولة داليا البحيري، لطفي لبيب، خالد زكي، محمد أبو دواد، وفيلم زهايمر عام 2010 والذي يعد آخر أعمال الزعيم على شاشة السينما، بطولة نيللي كريم، فتحي عبدالوهاب، أحمد رزق، رانيا يوسف، ومن ضيوف الشرف النجم سعيد صالح.

ذكريات زهايمر.. آخر أفلام سعيد صالح

وعن المشهد الذي جمع عادل إمام وسعيد صالح في فيلم زهايمر، وجسّد خلاله الأخير شخصية مصاب بالزهايمر يتبول لا إراديًا، وتسبب في بكاء الزعيم، سبق وأشار إليه عمرو عرفة عبر تويتر، ورد على سؤال لأحد المتابعين كان نصه: هل بكيت يا أستاذ عمرو، إنت أو أي حد من الكاست؟ وما أول ما قاله الزعيم بعد الانتهاء من تصوير المشهد؟.

ورد عمرو عرفة قائلًا: المشهد ده من قبل بداية تصوير الفيلم وأنا شايل همه عشان كده جبت 3 كاميرات سينما ساعة التصوير عشان مشيلش هم الإخراج وأتفرغ للعياط، أما الزعيم فدي تقريباً أول مرة يبكي في مشهد بيصوروا و بعد ما خلصوا.

وتابع بقوله: بوابة المستشفي و السور اللي مشي وراه الزعيم ديكور طلبته من المهندس العبقري صلاح مرعي إنه يبنيه في الحتة دي عشان يمشي قريب من وراه و يبقي شايف صاحبه مش ده المهم المهم إن المهندس العبقري الله يرحمه راح للزعيم و خد مقاس عرض وشه عشان عينيه تبان بين القضبان.