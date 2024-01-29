«تعليم المنيا»: بدء التعاقد مع المعلمين الجدد بعد انتهاء البرنامج التدريبي

شهد محمد سليمان مدير إدارة المنيا التعليمية، البرنامج التدريبي للتأهيل التربوي للمعلمين الجدد الدفعة الثانية من معلمي مسابقة 30 ألف معلم، والتي انطلقت بمدرسة الشهيد محمد وحيد حبشي الثانوية بنات، حيث أشاد بحسن الإعداد والتنظيم لهذه التدريبات.

الإجراءات التنفيذية لمسوغات التعاقد

وأكد مدير الإدارة أهمية التأهيل والإعداد التربوي للمعلمين الجدد، والذي يواكب التقدم التعليمي في مصر، وحاجة المدارس للكوادر الشابة المؤهلة تربويا ونفسيا وبدنيا، للتربية السليمة للطلاب وبخاصة في المرحلة الأولى للتعليم الأساسي، باعتبار هؤلاء المعلمين القدوة التي يجب أن يحتذى بها في المدارس، منوها أنه بعد اجتياز هذه التدريبات سيتم البدء في الإجراءات التنفيذية لمسوغات التعاقد بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

وعقد مدير إدارة المنيا التعليمية اجتماعا مع مديري المراحل التعليمية المختلفة لمناقشة الاستعداد للفصل الدراسي الثاني، حيث ثمن جهود ضبط وانتظام الفصل الدراسي الأول وكافة أعمال الامتحانات، والالتزام بكافة الضوابط واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للارتقاء وتطوير العملية التعليمية.

مراجعة وإعلان نتائج جميع صفوف النقل

كما تطرق الاجتماع لعدد من الموضوعات المتعلقة بالمراحل التعليمية والمدارس وتقييم المرحلة الماضية وضرورة تدعيم الإيجابيات واتخاذها خطوة نحو معالجة السلبيات التي تم رصدها.

وأكد مدير إدارة المنيا الانتهاء من أعمال رصد ومراجعة وإعلان نتائج جميع صفوف النقل بالمراحل الثلاثة وإعلانها داخل المدارس في مكان واضح، موجها بضرورة عقد اجتماع لمديري المدارس وتكون كل مرحلة على حدة، لوضع خطة عمل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي، وتم فتح باب النقاش مع الحضور لأبرز المعوقات والمشكلات وسبل تذليلها داخل المدارس.