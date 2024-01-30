انطلاق التصفيات المؤهلة لمسابقة شيخ الأزهر بمطروح الاثنين المقبل

أعلنت إدارة شؤون القرآن بمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الثلاثاء، أن تصفيات المرحلة المؤهلة لمسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم، للعام الدراسي 2023 - 2024، ستنطلق الاثنين المقبل، وتستمر 4 أيام متواصلة لمختلف المستويات التعليمية من طلاب المعاهد الأزهرية ومكاتب التحفيظ الأهلية وأروقة الأزهر، وذلك بعد اجتيازهم لتصفيات المرحلة التي عقدت في شهر نوفمبر 2023، بإشراف الشيخ عبدالعظيم سالم رئيس منطقة مطروح الأزهرية.

تسجيل اختبارات مسابقة القرآن الكريم

وقال الشيخ صابر الشرقاوي مدير إدارة شؤون القرآن بمنطقة مطروح الأزهرية، إن اختبارات مسابقة شيخ الأزهر ستعقد بمقر ديوان عام المنطقة الأزهرية، وستسجل إلكترونيا «صوتا وصورة» ضمانًا للشفافية وتحقيق المساواة بين الجميع.

4 مستويات في المسابقة

وأضاف أن مسابقة القرآن الكريم 4 مستويات، وهي حفظ القرآن الكريم كاملًا مرتلًا بأحكام التلاوة، وحفظ القرآن الكريم كاملًا، وحفظ 20 جزءًا، بالإضافة إلى حفظ 10 أجزاء من القرآن، وفقًا للشروط المقررة.

مواعيد اختبارات لطلاب المعاهد ومكاتب التحفيظ

وحددت منطقة مطروح الأزهرية، جدول مواعيد إجراء التصفية المؤهلة للمسابقة السنوية لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف للقرآن الكريم لطلاب المعاهد الأزهرية والمكاتب الأهلية والرواق الأزهري للعام الدراسي 2023 - 2024.