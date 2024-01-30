مسلم: مصر لديها رؤية في القضية الفلسطينية والمزايدة على دورها غير مقبولة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنّ القضية الفلسطينية أو الحرب على غزة تشغل كثير من الشكوك، مشيرا إلى أن الإعلام الدولي ارتكب أخطاء مهنية واضحة، وكان هناك ازدواج بالمعايير، فمن كانوا يتحدثون عن أوكرانيا يفعلون عكسه تماما مع فلسطين، لافتا إلى سقوط قنوات دولية كبيرة خلال التعامل مع الأزمة الفلسطينية، فهناك أخطاء عديدة وقعت فيها وسائل الإعلام العالمية.

دور الإعلام المصري في القضية الفلسطينية

جاء ذلك خلال كلمته بندوة «توثيق جرائم الحرب على قطاع غزة»، التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، حول دور الصحافة والإعلام المصري والمنظمات الدولية والحقوقية في توثيق جرائم الاحتلال، بعد مرور أكثر من 100 يوم، من العدوان الإسرائيلي، على قطاع غزة، وذلك على هامش الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لمناقش أكاذيب العدوان الإسرائيلي وترويجه لها، خاصة بعد كشف هذه الأكاذيب أمام المجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية، في ظل سعيه المستمر، لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لإماتة القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى أساليب المواجهة الإعلامية لهذه الأكاذيب، لفضحها في ظل الروايات الإسرائيلية المكذوبة عن الوضع في قطاع غزة.

وأكد مسلم، أنّ الإعلام المصري كان له دور مهم في تغطية العدوان على غزة، فلا يوجد مصري في هذه الفترة لا يستمد معلوماته الأساسية من الإعلام المصري، ففي الوقت الحالي فإنّ غالبية المعلومات مصدرها الإعلام المصري والقاهرة الإخبارية، مشيرا إلى أنّنا شعرنا بفخر عندما نقلت قنوات الغرب كافة الأخبار عن القاهرة الإخبارية.

وأوضح مسلم، أنّ القضية الفلسطينية مستمرة منذ عام 48، لكن الآن أصبح هناك وعي كامل بالقضية ساهم في تغير مواقف الدول، التي باتت تساند فلسطين الآن، مؤكدًا أنّ الدور المصري كبير، ويفخر به كل مصري.

المزايدة على دور مصر غير مقبولة

وأضاف غير مقبول المزايدة علي الدور المصري، في القضية الفلسطينية، موضحا أن الاتحاد الأوروبي أرسل 34 طيارة مساعدات، لكن مصر كان لها الجانب الأكبر: «قطعنا من قوت يومنا وأرسلنا لفلسطين»، مضيفًا أنّ قدرات الدولة المصرية ظهرت بشكل كبير من خلال مؤسسات الدولة، مطالبًا أن يأخذ المجتمع الدولي والقانوني، موقفا ويتخلى نتنياهو عن غطرسته لأنه لم يحقق شيء علي الأرض ولم يحرر الرهائن.

وأكد أنّ مصر صاحبة رؤية في هذه القضية الفلسطينية وغير مقبول أن يزايد أحد عليها، وقدرات الدولة المصرية ظهرت في أزمة الحرب على عزة من خلال اعلامها والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة، وما قدمه من مساعدات.

يدير الحوار خلال الندوة، مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس تحرير مجلة روز اليوسف، ناجي الناجي، المستشار الثقافي والإعلامي لسفارة دولة فلسطين، النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.