قطع التيار الكهربائي عن مناطق بحي الجناين في السويس للصيانة

أعلنت رئاسة حي الجناين، في محافظة السويس عن فصل الكهرباء عن عدد من القرى بالقطاع الريفي الواقعة بنطاق الحي، الخميس 23 نوفمبر، بسبب إجراء أعمال الصيانة على أن يجرى إعادة التيار بعد الانتهاء من تلك الأعمال.

وذكر بيان صادر عن رئاسة حي الجناين، أن المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي عنها هي مناطق الهيشة والسيد هاشم ومنطقة الجبلايات.

مواعيد فصل التيار الكهربائي بـ«حي الجناين»

وحدد بيان رئاسة الجناين أن موعد فصل التيار الكهربائي عن المناطق المذكورة يتم الساعة التاسعة صباح الخميس، حتى الساعة الثانية ظهرًا، حيث سيتم إجراء صيانة للمحولات الموجود بتلك المناطق.

التنسيق للاستعداد بالمحولات البديلة

ويتم التنسيق بين رئاسة الجناين، في محافظة السويس، وبين الجهات المحدد فصل التيار عنها لوقوعها في نطاق الإصلاحات حتى يتم الاستعداد بالمحولات البديلة، لاستخدامها لحين عودة التيار الكهربائي.