قطع التيار الكهربائي في 3 محافظات غدا.. اعرف الأماكن

أعلنت الشركة القابضة للكهرباء، قيام شركتي توزيع الكهرباء بشمال الدلتا وشمال القاهرة بقطع التيار عن عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها للقيام بأعمال الصيانة اللازمة.

وطالبت الشركة القابضة للكهرباء، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، بتدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع، على أن تتم عودة التيار بعد الانتهاء من أعمال الصيانة حتى لا يحدث أي تعطيل لأعمال المواطنين اليومية.

أماكن ومواعيد قطع التيار بالعبور

أعلنت شركة توزيع كهرباء شمال القاهرة قطع التيار الكهربائي، غدا، عن عدد من المناطق بمدينة العبور لعمل صيانة لأكشاك الكهرباء بدءا من 10 صباحا حتى الانتهاء من أعمال الصيانة.

وأشارت شركة توزيع كهرباء شمال القاهرة إلى أنه سيتم قطع التيار في الحي السابع أكشاك أرقام «1- 2 - 3 - 4 - 5 /3 ب» وفي البلوكات الآتية: «15019 - 15020 - 15021 - 15022 - 15023».

أسباب قطع التيار عن مدينة بيلا

وأعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ الواقعة بنطاق شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، فصل التيارعن 4 مناطق بمدينة بيلا غدا بدءا من 9 صباحًا حتى 1 ظهرًا من نفس اليوم لإجراء أعمال الصيانة الدورية على مغذي المجزر الآلي «خروج توزيع بيلا الجديدة»، بمعرفة هندسة كهرباء بيلا.

إتمام أعمال الصيانة على أكمل وجه

وأشارت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء إلى أن المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي عنها هي «السلام – مصطفي شعيشع – الصياد – أم عيسي»، لافتا إلى أنه سيتم إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين.

إجراء الصيانة الدورية لمحطات الكهرباء

وأعلن قطاع الكهرباء بدمياط التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء انقطاع الكهرباء بعدد من المناطق بمدينة رأس البر لإجراء الصيانة الدورية لمحطات الكهرباء الخاصة بتغذية مدينة رأس البر بدءا من التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.

أماكن فصل التيار بمدينة رأس البر

وحددت الشركة الأماكن المتأثرة بفصل الخدمة والتي جاءت على النحو التالي:

- غدا الثلاثاء «محطة صرف 101- منطقة نادي هيئة الميناء- مصيف عين شمس- منطقة شارع 89- منطقة الفيلات- منطقة الإنتاج الحربي- شارع 85 - شارع 87 إلى البحر».

- الأربعاء بعد غدا «بلاج 33 حتى شارع 77 والمناطق المحيطة بها وصولا إلى منطقة الأفران ومنطقة الشواطئ».