هيثم الحاج لـ«الشاهد»: التسويق الثقافي ضرورة لإنقاذ التراث المصري

قال الدكتور هيثم الحاج علي، الرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب، إنّ التسويق الثقافي ضرورة لإنقاذ التراث المصري، والثقافة العامة في الحياة.

وأضاف «علي»، خلال حواره مع برنامج «الشاهد» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «هناك الكثير من الأشياء الخاصة بنا داخل المجتمع المصري ولم يتم تسجيلها كتراث إنساني، والأهم من ذلك هو العمل على ممارستها».

التراث المصري

وأكّد الرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب، أهمية استغلال الأصول التي تملكها الدولة في عملية التسويق الثقافي للتراث التاريخي المصري، وإنقاذه من الاندثار.