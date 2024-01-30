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معرض القاهرة الدولي للكتاب

هيثم الحاج لـ«الشاهد»: التسويق الثقافي ضرورة لإنقاذ التراث المصري

كتب:

محمد عزالدين
01:17 ص | الثلاثاء 30 يناير 2024
الدكتور هيثم الحاج علي

الدكتور هيثم الحاج علي

قال الدكتور هيثم الحاج علي، الرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب، إنّ التسويق الثقافي ضرورة لإنقاذ التراث المصري، والثقافة العامة في الحياة.

وأضاف «علي»، خلال حواره مع برنامج «الشاهد» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «هناك الكثير من الأشياء الخاصة بنا داخل المجتمع المصري ولم يتم تسجيلها كتراث إنساني، والأهم من ذلك هو العمل على ممارستها».

التراث المصري

وأكّد الرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب، أهمية استغلال الأصول التي تملكها الدولة في عملية التسويق الثقافي للتراث التاريخي المصري، وإنقاذه من الاندثار.

 

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بقلم محمد عزالدين