وكيل «نقل النواب» يطالب بسرعة حل مشكلات السكة الحديد وتطوير المنظومة

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن الرؤية الحالية للدولة المصرية، تتبنى تطوير منظومة النقل بشكل عام في مختلف المحاور، والقضاء على مختلف المشكلات، ومنها التي تواجه منظومة السكة الحديد.

تطوير منظومة السكة الحديد

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة النقل بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، لاستعراض خطة تطوير منظومة السكة الحديد بحضور مهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية للسكة الحديد.

وأضاف قرقر، أن تطوير منظومة السكة الحديد يحقق نقلة نوعية بالبلاد، للقضاء على الحوادث التي كانت تحدث من قبل بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات للمواطنين، لتكون لائقة بهم.

وشدد النائب وحيد قرقر، على ضرورة الإسراع في حل المشكلات الخاصة بمحطات وقطارات ومزلقانات السكة الحديد التى استعرضها النواب في طلبات الإحاطة المقدمة منه، ومنها محطة الكردي وخط قطار المنزلة وتطوير محطة المحلة الكبرى وغيرها من المشكلات.

اجتماع نقل النواب

وأوصت اللجنة في ضوء مناقشات الأعضاء، بتنظيم زيارة ميدانية لمحافظتي الغربية والدقهلية لتفقد أوضاع النقل والسكة الحديد بها، ولاسيما المحلة الكبرى وطنطا وعدد من مراكز الدقهلية، للوقوف على طبيعة المشكلات التى عرضها نواب المحافظتين.

وعقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعا اليوم للاستماع لرئيس الهيئة العامة لسكة الحديد وقيادات الهيئة حول خطة تطوير الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

خطة وزارة النقل لتطوير السكك الحديدية في مصر

وعرض المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة العامة لسكة الحديد، خطة وزارة النقل لتطوير السكك الحديدية في مصر، مؤكدا أنها تتضمن خمس محاور، هي تطوير الوحدات المتحركة، وتجديد السكة، وتحديث نظم الإشارات، والتطوير الشامل للورش، بالإضافة تدريب وتثقيف العنصر البشري.

وكشف رئيس الهيئة العامة لسكة الحديد، أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن رؤية هيئة السكة الحديد، هي جزء من رؤية مصر 203 على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كل المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية.