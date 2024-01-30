«طوارئ القناة» تحذر من طقس الغد: انخفاض الحرارة وأمطار ورياح باردة

تتعرض مدن القناة وسيناء، خلال الساعات القليلة المقبلة، لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على أنحاء متفرقة، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، ونشاط كبير للرياح.

شبكة الطوارئ: انخفاض كبير في درجات الحرارة

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في مدن القناة وسيناء، إن طقس غد الأربعاء يشهد انخفاضا في الحرارة، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح، فيما تسجل درجات الحرارة المتوقعة غداً 16 للعظمى، والصغرى 9 درجات مئوية.

وأضاف بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، أن طقس غدا بارد نهاراً على محافظة الإسماعيلية شديدة البرودة ليلاً، وفي الصباح الباكر، فيما تنشط رياح على بعض المناطق مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

أماكن سقوط الأمطار في مدن القناة

وقال بيان «الوطنية للطوارئ»، إنه من المتوقع سقوط أمطار ️خفيفة إلى متوسطة الشدة بنسبة حدوث 40% علي معظم أنحاء مدن القناة.

وتشمل الأمطار مدن بورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء بنسب كبيرة، فيما تنخفض شدتها على مدن السويس ومدن الطور وشرم الشيخ ونويبع، وحذرت المواطنين بضرورة الحذر خلال السير على الطرق السريعة والصحراوية.