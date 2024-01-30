مُعالج نفسي: يجب الخروج من العلاقة المحاطة بعدم اطمئنان

قال أحمد هارون، المُعالج النفسي، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم النفسية، إن العيادات النفسية مليئة بمرضى عانوا الآلام والأوجاع من أشخاص لن يلجأوا للدعم النفسي.

المريض النفسي

وأضاف «هارون» خلال لقائه في برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر قناة «DMC»، أن مساعدة المرضى في العيادات النفسية لا تستغرق سنوات ولا أيام، بل تستغرق دقائق، بغرس فكرة منطقية وهي تعديل أخطاء التفكير، مواصلًا: «الغضب اللي بيحس بيه المريض تجاه شخص آذاه، لمجرد كلمة سامة قالها، بيكون علاجها من وجهه نظره أن اللي آذاه يعتذرله، وهنا بنحاول نغير الفكرة دي ونقوله إزاي عايز من حيّة لدغتك أنها تعتذرلك؟».

التأثير السلبي للعلاقات

وتابع المعالج النفسي، أن العلاقة التي يحاوطها عدم الاطمئنان، يجب الخروج منها على الفور، لأن أغلب مخاوف المريض النفسي مكتسبة من علاقاته الاجتماعية، لافتًا إلى أن هذه المخاوف لا تسبب ألم نفسي فقط، بل وجسدي أيضًا، يظهر في آلام العضلات وعلامات زرقاء على الجسم، منهيًا حديثه بأن «من ترك شيئا لله عوضه الله خيرًا منه».