محافظ شمال سيناء: توفير وسائل تنظيم الأسرة للسيدات بالمجان

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان لجميع السيدات في مختلف مراكز وقرى وتجمعات المحافظة، حيث وجه خلال الاجتماع الذي عقد في قاعة الاجتماعات في ديوان عام المحافظة برئاسته، إلى زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة، وإمدادها بوسائل تنظيم الأسرة.

تنظيم الأسرة بشمال سيناء

وأشار المحافظ إلى أهمية تنظيم الأسرة والفوائد الصحية التي تعود بالحفاظ على صحة الألم وصحة الجنين وتمتعه بصحة جيدة خالية من الأمراض، مؤكدًا أهمية التوعية بأهمية تنظيم الأسرة وآثارها الإيجابية على الأسرة والمجتمع.

رفع معدلات خدمات تنظيم الأسرة

ووجه المحافظ بضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتحسين ورفع معدلات خدمات تنظيم الأسرة بالمستشفيات والوحدات الصحية ورفع الوعي لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية، وتأثيرها السلبي على نتائج التنمية الشاملة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها.

واستعرض المحافظ أوجه القصور الموجودة لدى الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني التي تقوم بتقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال العيادات المرخصة، وطرق القضاء عليها.