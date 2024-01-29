الغربية تدشن حملة للتوعية بأهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم بمكتبة بديوان عام المحافظة، وفداً من اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة بنك الشفاء، وذلك على هامش إطلاق أكبر قافلة طبية تضم كل التخصصات بمركزي قطور وكفر الزيات، بدءًا من اليوم الاثنين وحتي نهاية الأسبوع.

فعاليات اليوم الأول

وتابع محافظ الغربية فعاليات اليوم الأول للقافلة الطبية والتي تم تنفيذها بالوحدة الصحية بقرية الشين بقطور في تخصص الرمد، والتي شهدت إقبالا كثيفا من المواطنين للاستفادة من الخدمات الطبية للقافلة، ومن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان.

وأشار «رحمي» إلى أن المحافظة أطلقت أكبر حملة توعوية حول أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بقرية الشين بقطور، حيث تضمنت الحملة توزيع مساعدات مالية للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا، وإقامة ندوات توعوية بأهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وورش عمل حول مخاطر الزواج المبكر ومجابهة التحرش، وحملات طرق أبواب وندوات عن مخاطر الإدمان بمدرسة الشين للتعليم الأساسي.

ورش عمل

وأوضح المحافظ، أن الفعاليات تتضمن إقامة ورش عمل لأندية الفتاة والمرأة و«مشواري» بمركز شباب الشين، فضلا عن تنفيذ عدة فعاليات قدمها التثقيف الصحي بمديرية الصحة بالغربية، من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي والتمريض المدرب على ذلك في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة.